«Я сам захотел уйти»: форвард Вадим Раков — об аренде в «Крылья Советов»

20-летний нападающий волжан подчеркнул: к «зелено-бело-синим» перешел, чтобы получить больше игрового времени.
Вадим Раков присоединился к «Крыльям Советов» этим летом по договору аренды самарцев со столичным «Локомотивом». Соглашение рассчитано на этот сезон. В двух матчах за «КС» форвард забил два гола — в «девятку» и с острого угла.
«Сам захотел уйти, чтобы получать больше игрового времени. Клуб пошел навстречу. Все решилось достаточно быстро. Поговорил с родными — все тоже были за», — объяснил Раков.
Добавил: помимо «Крылышек», было еще одно предложение.
«Еще был “Пари НН”. Оба варианта возникли одновременно. Однако, все обдумав и обговорив с родными и агентом, выбрал “Крылья Советов”», — рассказал журналисту «Чемпионата» Вадим.
Недавно представитель «Локо» Борис Ротенберг попросил Ракова не забивать «железнодорожникам».
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