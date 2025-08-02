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Ливни и град ожидаются в Нижегородской области

Также ливни и град прогнозируются ночью и днем 3 августа.

Сейчас в Ричмонде: +21° 5 м/с 83% 763 мм рт. ст. +22°
Источник: Нижегородская правда

Ливни и град местами обрушатся на Нижегородскую область. Об этом сообщает МЧС Нижегородской области.

Как сообщили в министерстве, непогода придет местами в Нижегородскую область в ближайшие 1−3 часа с сохранением до конца дня 2 августа. Также ливни и град прогнозируются ночью и днем 3 августа.

При ливнях специалисты советуют снизить скорость, находясь в личном транспорте. В это время ухудшается видимость, размягчаются и размываются обочины и грунтовые дороги, дорога становится более скользкой. Также нужно избегать низменных участков.