Волгоградскую область признали популярным неморским направлением у туристов

Напомним, за первые 6 месяцев 2025 года регион посетили 914 тыс. туристов, что на 8% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. В соответствии с задачами, поставленными губернатором Андреем Бочаровым, в регионе активно модернизируется туристическая инфраструктура.