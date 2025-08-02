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Волгоградскую область признали популярным неморским направлением у туристов

Специалисты подсчитали количество бронирований жилья в регионе.

Источник: РИА "Новости"

Волгоградская область попала в топ-9 неморских российских субъектов по бронированию жилья. В среднем суточная аренда квартиры летом обойдется в 3700 рублей, за загородный дом придется отдать 8000 рублей.

Доля Волгоградской области составляет 8% от общего числа бронирований в неморских регионах, сообщили в «Авито Путешествия». Столько же у Ростовской области. Лидерами по этому показателю оказались Московская область (25%) и Татарстан (18%).

Директор «Авито Путешествия» Артем Кромочкин отметил, что морские направления становятся популярнее среди туристов. В частности, за последний год общее число бронирований в Волгоградской области стало больше на 49%. Такую тенденцию он связал с разнообразной инфраструктурой и доступными ценами.

Напомним, за первые 6 месяцев 2025 года регион посетили 914 тыс. туристов, что на 8% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. В соответствии с задачами, поставленными губернатором Андреем Бочаровым, в регионе активно модернизируется туристическая инфраструктура.