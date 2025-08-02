Авиашоу с «Русскими витязями» в Новосибирске отменили из-за града

Летное шоу, проходившее сегодня, 2 августа, было досрочно завершено из-за резкого ухудшения погоды, сообщает Сиб.фм.
Во время выступления пилотов начался сильный ливень с крупным градом, что сделало пребывание на открытой площадке опасным. Зрители в панике бежали к машинам и укрытиям. По словам очевидцев, дождь «шел стеной», а град застал многих врасплох.
Мероприятие остановили, и участников попросили покинуть территорию. Организаторы пока не сообщают, будет ли перенос шоу.
Ранее мы писали, что в Новосибирской области прогнозируются сильные дожди, грозы, крупный град и порывы ветра до 22 м/c.