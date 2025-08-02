В Самаре из-за турнира по лыжероллерам ограничат движение по четырем участкам

Профильные меры будут действовать в начале августа, рассказали в горадминистрации.
Перекроют участки на улице Дальней (от дома № 1а до Арены 2018) и Арены 2018 (от Проезда № 8 до поворота на дорогу к Малому Сорокину Хутору), Проездах № 2 и 7.
Движение ограничат 5-го (13:00−18:00), 6-го и 7-го (7:00−16:00), 9-го (7:00−12:30) и 10-го числа (7:00−16:00). Также с 20:00 4 августа до 17:00 10-го там запретят оставлять машины. При этом ограничения не коснутся спецтранспорта.
«С 13:00 до 18:00 5 августа, с 7:00 до 16:00 6-го, 7-го и 10-го, с 7:00 до 12:30 9-го автобусы № 83 и № 88 проследуют по скорректированным трассам», — добавили в мэрии.
Первый будет ездить по Московскому, Волжскому шоссе, Арене 2018, Дальней в прямом направлении. В обратном — по Дальней, Московскому шоссе. Второй пустят по Демократической, Волжскому шоссе и 2-й Стадионной. По тем же улицам — в противоположном.
Недавно в Самаре перекрыли до 15 августа участок Комсомольской.
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