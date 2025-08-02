В Самаре из-за турнира по лыжероллерам ограничат движение по четырем участкам

Первый будет ездить по Московскому, Волжскому шоссе, Арене 2018, Дальней в прямом направлении. В обратном — по Дальней, Московскому шоссе. Второй пустят по Демократической, Волжскому шоссе и 2-й Стадионной. По тем же улицам — в противоположном.