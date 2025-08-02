В Чишминском районе Башкирии открыли памятник Герою России Максиму Серафимову

— Мемориал создал Салават Александрович Щербаков, народный художник России, выдающийся сын башкирского народа. И он посвящен не только самому Максиму, но всем воинам-десантникам, которые защищали и защищают страну. Их имена, их подвиги навсегда останутся в нашей памяти. Вечная слава Максиму Серафимову, его сослуживцам, всем, кто отдал жизни за Отечество, — написал в своих соцсетях Радий Хабиров после открытия памятника.