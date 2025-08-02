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В Чишминском районе Башкирии открыли памятник Герою России Максиму Серафимову

В парке «Патриот» в Башкирии открыли памятник Герою России Максиму Серафимову.

Источник: Комсомольская правда

Сегодня, 2 августа, в парке «Патриот» в Чишминском районе Башкирии проходят торжества в честь 95-летия ВДВ. Здесь же в торжественной обстановке открыли памятник Герою России Максиму Серафимову. Напомним, что военно-патриотический парк, где сегодня собрались ветераны воздушно-десантных войск, носит имя нашего земляка, погибшего в зоне специальной военной операции в 2022 году.

На церемонии открытия памятника глава Башкирии Радий Хабиров отметил, что Герой России Максим Серафимов являет собой пример мужества, чести и верности долгу.

— Мемориал создал Салават Александрович Щербаков, народный художник России, выдающийся сын башкирского народа. И он посвящен не только самому Максиму, но всем воинам-десантникам, которые защищали и защищают страну. Их имена, их подвиги навсегда останутся в нашей памяти. Вечная слава Максиму Серафимову, его сослуживцам, всем, кто отдал жизни за Отечество, — написал в своих соцсетях Радий Хабиров после открытия памятника.

Подробно ознакомиться с программой празднования Дня ВДВ в Башкирии можно здесь.

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