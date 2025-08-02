В Башкирии в день ВДВ открыли памятник генералу Маргелову

Сегодня, 2 августа, в день ВДВ в Белокатайском районе открылся памятник Василию Филипповичу Маргелову, сообщили в администрации муниципалитета.
Память легендарного военачальника, генерала армии, Героя Советского Союза, возглавившего воздушно-десантные войска и превратив их в элиту вооружённых сил СССР увековечили в селе Ургала.
Сегодня в районах и городах Башкирии проходят торжественные мероприятия, посвящённые 95-летию Дню воздушно-десантных войск.
Ранее «Башинформ» сообщил о том, что сегодня в военно-патриотическом парке «Патриот» имени Героя России Максима Серафимова открыли его мемориал. В торжественной церемонии приняли участие Глава Башкирии Радий Хабиров, родители Героя России Владимир и Алина Серафимовы, а также боевые товарищи Максима и ветераны-десантники.