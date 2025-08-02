В Башкирии в день ВДВ открыли памятник генералу Маргелову

Ранее «Башинформ» сообщил о том, что сегодня в военно-патриотическом парке «Патриот» имени Героя России Максима Серафимова открыли его мемориал. В торжественной церемонии приняли участие Глава Башкирии Радий Хабиров, родители Героя России Владимир и Алина Серафимовы, а также боевые товарищи Максима и ветераны-десантники.