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В Башкирии в день ВДВ открыли памятник генералу Маргелову

Мемориал Герою Советского Союза, возглавившего ВДВ, установили в Белокатайском районе.

Сегодня, 2 августа, в день ВДВ в Белокатайском районе открылся памятник Василию Филипповичу Маргелову, сообщили в администрации муниципалитета.

Память легендарного военачальника, генерала армии, Героя Советского Союза, возглавившего воздушно-десантные войска и превратив их в элиту вооружённых сил СССР увековечили в селе Ургала.

Сегодня в районах и городах Башкирии проходят торжественные мероприятия, посвящённые 95-летию Дню воздушно-десантных войск.

Ранее «Башинформ» сообщил о том, что сегодня в военно-патриотическом парке «Патриот» имени Героя России Максима Серафимова открыли его мемориал. В торжественной церемонии приняли участие Глава Башкирии Радий Хабиров, родители Героя России Владимир и Алина Серафимовы, а также боевые товарищи Максима и ветераны-десантники.