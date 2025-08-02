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Янтарь с доисторическим тараканом вернут в Калининградскую область

Инклюз решили не продавать на торгах.

Источник: пресс-служба Калининградского янтарного комбината

Уникальный инклюз планировали выставить на единственный в мире аукцион редкого янтаря во время AmberForum"25. Янтарь даже привезли в Москву, но в последний момент решили все-таки не продавать его и вернуть в Калининградскую область.

— Такое решение принято в ответ на общественную инициативу сохранить редкий образец в открытом доступе, а не отдавать его в частную коллекцию, — объяснили в пресс-службе Янтарного комбината.

Напомним, инклюз с идеально сохранившимся древним тараканом возрастом 40 млн лет был добыт в Приморском в июне этого года. Комбинат сохранит уникальный камень для потомков в своем музее «Янтарная палата», где его сможет увидеть любой желающий.