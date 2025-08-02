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Минтруда сказало, что делать белорусам, если их отзывают из отпуска

Минтруда Беларуси сказало, можно ли отказаться, если вызывают из отпуска.

Источник: Комсомольская правда

Минтруда сказало, что делать белорусам, если их отзывают из отпуска. Подробности обнародовали в пресс-службе Министерства труда и социальной защиты.

В ведомстве уточнили, что необходимо знать, если наниматель просит белоруса выйти раньше из трудового отпуска. В Минтруда заметили, что сотрудник может согласиться или же отказаться. Инициатива по отзыву от отпуска исходит от нанимателя. Она связана с производственными причинами или же по иным обстоятельствам, которые могут быть определены коллективным договором.

«При этом никаких взысканий за отказ в выходе из отпуска досрочно наниматель применить не может», — уточнили в Министерстве труда и соцзащиты.

В пресс-службе обращают внимание, что дни отпуска, которые были не использованы, сотрудник может использовать или в течение текущего рабочего года, или же перенести на следующий, но при условии использования не менее 14 календарных дней в текущем году. Вместе с тем не исключена и выплата денежной компенсации (подробнее мы писали здесь).

Кстати, Минтруда сказало, кого из белорусов нельзя отозвать из отпуска.

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Тем временем Минтруда сказало белорусам про большие выходные в 2026 году.