Минтруда сказало, что делать белорусам, если их отзывают из отпуска

В пресс-службе обращают внимание, что дни отпуска, которые были не использованы, сотрудник может использовать или в течение текущего рабочего года, или же перенести на следующий, но при условии использования не менее 14 календарных дней в текущем году. Вместе с тем не исключена и выплата денежной компенсации (подробнее мы писали здесь).