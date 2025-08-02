Неделя в Москве начнется в грозовых дождей

МОСКВА, 2 авг — РИА Новости. Неделя в столичном регионе начнется с грозовых дождей, среда обещает быть солнечной и сухой, к концу недели температура воздуха опустится до плюс 21 градуса, что уже ниже климатической нормы, сообщил ведущий специалист центра погода «Фобос» Михаил Леус.
Леус 29 июля объявил, что в московском регионе в начале следующей недели ожидается влажная и душная погода, воздух прогреется до плюс 29 градусов, что на три-четыре градуса выше многолетней климатической нормы первых дней августа.
«Август в столичном регионе стартовал сильными ливнями, и местами только за его первые сутки вылилось до трех четвертей от месячной нормы осадков. Продолжится август неустойчивой и часто меняющейся погодой, с чередованием дождливых и относительно прохладных дней и дней солнечных и более теплых», — написал синоптик в своем Telegram-канале.
Леус отметил, что новая неделя в столице начнется с возвращения грозовых дождей, а температура останется на два-три градуса выше климатической нормы: термометры покажут плюс 26−28 градусов.
«Во вторник столичный регион с юго-запада на северо-восток пересечет циклонический вихрь, отмечаясь грозовыми ливнями и понижением температуры до плюс 24−26 градусов. Среда вновь обещает быть солнечной и сухой с температурой около плюс 25−27 градусов», — добавил синоптик.
По данным Леуса, в четверг регион будет пересекать холодный атмосферный фронт, который принесет дожди и опустит показания термометров ниже уже положенных по климату: до плюс 21−23 градусов.
«Также прохладно, плюс 21−23 градуса и с кратковременными дождями ожидается в столичном регионе и в последний рабочий день новой недели», — заключил синоптик.