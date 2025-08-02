Неделя в Москве начнется в грозовых дождей

«Август в столичном регионе стартовал сильными ливнями, и местами только за его первые сутки вылилось до трех четвертей от месячной нормы осадков. Продолжится август неустойчивой и часто меняющейся погодой, с чередованием дождливых и относительно прохладных дней и дней солнечных и более теплых», — написал синоптик в своем Telegram-канале.