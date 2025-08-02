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«Крылья» последний раз побеждали «Ростов» 2 года назад, а в гостях — в 2018-м

Разобрались перед началом матча, когда самарцы обыгрывали южан.

Источник: МК.RU Самара

Разобрались перед началом матча, когда самарцы обыгрывали южан.

Напомним, «Крылья Советов» встретятся с «Ростовом» на его поле сегодня вечером (6+). Волжане после двух матчей Премьер-лиги набрали четыре очка и идут на пятом месте. Хозяева — 13-е с нулем.

Всего между клубами прошло 40 матчей. В 17 сильнее были ростовчане, в 14 — «зелено-бело-синие». В девяти не выявили победителя. Последний раз «КС» брали три балла в матче с этим соперником 5 августа 2023 года.

Тогда «Крылышки» разгромили южан со счетом 5:1 на своем поле (6+). Владимир Хубулов забил первый мяч на 4-й минуте. На 22-й Николай Комличенко сравнял. Позже Никита Салтыков оформил дубль, отличившись на 10-й и 35-й.

Во втором тайме, на 75-й, Егор Карпицкий увеличил отрыв до +3. Добил противника Роман Ежов. Реализовал пенальти в добавленное время.

А в гостях Самара была сильнее 11 августа 2018 года. Тогда «Крыльями» руководил Андрей Тихонов. А единственный гол на счету Александра Соболева — закрутил в дальний угол перед свистком на перерыв.

Важный момент — обе рассмотренные встречи проходили в третьем туре РПЛ. Будет ли свеженькая победа у «зелено-бело-синих» уже в третьем туре этого сезона?

Ранее 20-летний нападающий волжан Вадим Раков рассказал, что помимо Самары, был вариант с арендой в «Пари НН».

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