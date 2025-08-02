Грачи атаковали фотоловушку под Омском

Орнитологи объясняют, что умные пернатые ведут так себя из-за природного любопытства. Они любят исследовать новые предметы в своей среде обитания, используя клюв как основной инструмент. Блестящий объектив камеры особенно привлек внимание грачей. Забавные кадры показывают, как птицы коллективно изучают технику — то ли играя, то ли проверяя ее на прочность.