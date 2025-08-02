Ричмонд
+21°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Грачи атаковали фотоловушку под Омском

Любопытные птицы устроили игру с камерой.

Источник: Комсомольская правда

Неожиданные гости посетили площадку лесной фотоловушки в Омской области — стая грачей устроила настоящий рейд на технику. Птицы с любопытством исследовали камеру, предназначенную для наблюдения за дикими животными. Уникальной видеозаписью поделился 1 августа канал t.me/upr_zhivmir.

Орнитологи объясняют, что умные пернатые ведут так себя из-за природного любопытства. Они любят исследовать новые предметы в своей среде обитания, используя клюв как основной инструмент. Блестящий объектив камеры особенно привлек внимание грачей. Забавные кадры показывают, как птицы коллективно изучают технику — то ли играя, то ли проверяя ее на прочность.

Ранее мы писали, что рядом с Омском у лайнера авиакомпании Red Wings отказала система кондиционирования.