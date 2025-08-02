Ричмонд
+21°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Перми открыт дополнительный выезд из промузла «Осенцы»

Новая двухполосная дорога протяженностью 3,4 км соединила Нестюковский тракт с ул.

Новая двухполосная дорога протяженностью 3,4 км соединила Нестюковский тракт с ул. Промышленной. Дополнительный выезд из Осенцов даст импульс дальнейшему развитию крупнейшего промузла, снизит нагрузку на соседние магистрали, улучшит транспортную доступность для жителей Индустриального и Пермского района.

В ходе строительства дороги обустроены две кольцевые развязки и путепровод через железнодорожную линию, переустроены инженерные коммуникации и ветки нефтепровода. Кроме того, на объекте завершено благоустройство.

В торжественном открытии движения по новой магистрали принял участие губернатор Пермского края Дмитрий Махонин. Он вручил благодарственные письма рабочим — участникам строительства.