Глобальная проблема XXI века: почему опасно игнорировать боли в коленях, локтях и пальцах

Однако врачи предупреждают: нельзя забывать, что организм человека — очень сложная биологическая машина и все процессы в нем связаны между собой. Каждый орган, каждая мышца, каждая косточка выполняет не только определенную функцию, но и помогает другим выполнять их задачу. А любой дисбаланс негативно сказывается на всем организме.