Мэр Уфы показал новый пересадочный узел на станции «Дема»

По задумке авторов проекта, пересадочный узел предоставит пассажирам возможность комфортной пересадки с одного вида транспорта на другой. Как рассказал в своих соцсетях мэр Уфы Ратмир Мавлиев, строили транспортный узел два года и потратили на проект из городской казны более 130 млн рублей.