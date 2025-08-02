Мэр Уфы показал новый пересадочный узел на станции «Дема»

Накануне в Уфе открыли транспортно-пересадочный узел на станции «Дема». Как рассказал в своих соцсетях мэр башкирской столицы Ратмир Мавлиев, он представляет собой «первый в своем роде инфраструктурный проект», а строили его с привлечением инвестора.
На данный момент рядом с железнодорожной платформой станции «Дема» появилось здание с залом ожидания, кафе, билетной кассой, офисными и торговыми помещениями. Рядом располагается разворотная площадка для автобусов и 60 парковочных мест.
По задумке авторов проекта, пересадочный узел предоставит пассажирам возможность комфортной пересадки с одного вида транспорта на другой. Как рассказал в своих соцсетях мэр Уфы Ратмир Мавлиев, строили транспортный узел два года и потратили на проект из городской казны более 130 млн рублей.
В обозримом будущем в Уфе начнется строительство еще одного транспортно-пересадочного узла на станции «Левая Белая».
— Сейчас определяем источник финансирования и будем с ОАО «РЖД» уже планировать на будущие годы совместную работу, — написал мэр Уфы Ратмир Мавлиев.
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