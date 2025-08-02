Восемь детей на восемь учителей осталось в сельской школе под Актобе

«Проблема с численностью детей у нас существует последние 10 лет. В этом году осталось всего 8 детей, такого еще не было. Раньше оставались 16−17 детей, и мы искали жителей с детьми для переселения у себя в районе. Три года назад переехала одна семья с одним ребенком, мы и этому были рады. Люди к нам не особо хотели ехать, у нас не было газа. Его не проводили, потому что жителей было мало. Но в этом году мы его дождались. Из бюджета на газификацию выделили 684 млн тенге, зимой, надеемся, мы будем уже с газом», — говорит Жолдас Карагулов.