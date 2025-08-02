Ивана Краско госпитализировали в реанимацию

С. -ПЕТЕРБУРГ, 2 авг — РИА Новости. Народный артист России Иван Краско, которому в сентябре должно исполниться 95 лет, госпитализирован и находится в реанимации, сообщил РИА Новости директор артиста Вячеслав Смородинов.
«Он в реанимации», — сказал собеседник агентства, не уточнив подробностей.
В августе 2021 года Краско госпитализировали с подозрением на микроинсульт, его выписали из больницы в сентябре. В феврале 2022 года он проходил реабилитацию в больнице, а в июле того же года был госпитализирован, чтобы «привести здоровье в порядок», рассказывал тогда директор артиста. Он же сообщал, что в июле 2023 года Краско прооперировали из-за последствий инсульта, выписав в начале августа.
Иван Краско — актер театра и кино, народный артист России, сыграл в нескольких десятках фильмов, в том числе в картинах «Эскадрон гусар летучих», «Господин оформитель», «Афганский излом», «Сын полка».