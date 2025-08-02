Власти думают снести старые дома и предприятие под новые многоэтажки в Минске. Подробности пишет площадка недвижимости Realt.by.
В администрации Первомайского района идет обсуждение проекта, касающегося развития территории в районе улиц Макаенка и Парниковой, расположенных неподалеку от центра Минска. Власти планируют снести двухэтажные жилые дома 1950-х годов постройки на улице Парниковой, которые находятся напротив тепличного комбината. Кроме того, рассматривается и вопрос закрытия Минского тепличного комбината.
Предполагается, что на освободившейся территории будет построен новый большой жилой район с многоэтажной застройкой. Также могут быть построены многоуровневые паркинги, школа, детский сад и другие объекты.
Кроме того, строительство домов планируется в районе улицы Макаенка на бывших производственных территориях «Беларусьфильма». В частности, речь идет про постройку нескольких 16-этажных домов, паркингов и школы.
Общественное обсуждение проекта будет длиться с 8 до 22 августа. Минчане могут рассмотреть подробный план на официальном сайте администрации Первомайского района. Свои замечания и предложения с пометкой «общественное обсуждение» в письменной или электронной форме ждут по адресу: Минск, переулок Чорного, 5, кабинет 306 (электронная почта: perv.arhit@minsk.gov.by).
Тем временем власти сказали, как хотят изменить микрорайон Малиновка в Минске: «Современные паркинги, многоуровневые стоянки, СТО».
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