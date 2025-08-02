Власти думают снести старые дома и предприятие под новые многоэтажки в Минске

Общественное обсуждение проекта будет длиться с 8 до 22 августа. Минчане могут рассмотреть подробный план на официальном сайте администрации Первомайского района. Свои замечания и предложения с пометкой «общественное обсуждение» в письменной или электронной форме ждут по адресу: Минск, переулок Чорного, 5, кабинет 306 (электронная почта: perv.arhit@minsk.gov.by).