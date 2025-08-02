МВД предупредило россиян о новой мошеннической схеме

МОСКВА, 2 авг — РИА Новости. Мошенники под видом сотрудников военкомата якобы для уточнения данных воинского учета выманивают у россиян данные и коды из СМС, предупреждает управление по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий МВД РФ.