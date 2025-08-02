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МВД предупредило россиян о новой мошеннической схеме

МВД: мошенники под видом военкомата выманивают у россиян данные и коды из СМС.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 2 авг — РИА Новости. Мошенники под видом сотрудников военкомата якобы для уточнения данных воинского учета выманивают у россиян данные и коды из СМС, предупреждает управление по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий МВД РФ.

«С незнакомого номера поступает звонок. На том конце провода представляются сотрудником военкомата и говорят о необходимости уточнения каких-то данных воинского учета. Причиной уточнения данных незнакомец называет необходимость актуализации сведений в связи с началом функционирования Реестра электронных повесток», — говорится в сообщении.

Правоохранители подчеркивают, что для этих целей лже-сотрудники военкомата просят назвать СМС-код, при передаче которого злоумышленники получают доступ к личному кабинету на портале «Госуслуги».

В МВД отмечают, что Единый реестр воинского учета не требует никаких кодов подтверждения или дополнительных проверок, код из СМС требуют сообщить только мошенники.