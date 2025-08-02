В Ростове изменили маршруты автобусов из-за матча с «Крыльями Советов» 2 августа

— В период с 17:00 до 21:00 семь автобусных маршрутов № 1, 1а, 35, 42, 58, 78, 83 будут следовать по измененной схеме, — уточнили в департаменте транспорта. — Конечной остановкой для них станет ТРК «Мегамаг», при этом будет организована дополнительная остановка «Аллея Ростов-Арена» для удобства болельщиков.