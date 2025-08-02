В Ростове изменили маршруты автобусов из-за матча с «Крыльями Советов» 2 августа

В субботу, 2 августа, в Ростове временно изменят схему движения городского общественного транспорта. Это связано с проведением футбольного матча между командами «Ростов» и «Крылья Советов» в рамках третьего тура РПЛ. Встреча состоится на стадионе «Ростов-Арена», начало в 18:00.
— В период с 17:00 до 21:00 семь автобусных маршрутов № 1, 1а, 35, 42, 58, 78, 83 будут следовать по измененной схеме, — уточнили в департаменте транспорта. — Конечной остановкой для них станет ТРК «Мегамаг», при этом будет организована дополнительная остановка «Аллея Ростов-Арена» для удобства болельщиков.
Для тех, кто планирует посетить матч, доступны и другие варианты проезда. Остановка «Аллея Ростов-Арена», расположенная в шаговой доступности от стадиона, обслуживается регулярными маршрутами № 8, 49, 65а и 75.
Организаторы рекомендуют заранее планировать маршрут и учитывать возможные изменения в графике движения транспорта в день проведения матча.
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