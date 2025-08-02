В Новосибирске отметили 95-летие Воздушно-десантных войск

2 августа по всей России, в том числе и в Новосибирске, отметили День ВДВ. Праздничные мероприятия проходили на нескольких городских площадках.
В 2025 году Воздушно-десантные войска отмечали свое 95-летие. В честь этого утром у Монумента Славы были возложены цветы в честь погибших воинов. После этого горожане начали отмечать праздник.
На улицы Новосибирска вышли тысячи человек. Десантники отметили профессиональный праздник традиционно: многие гуляли в тельняшках с флагами ВДВ, кто-то проезжал с ними по улицам.