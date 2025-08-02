Панда Катюша адаптировалась к самостоятельной жизни

«Сначала оставляла ее на короткий период, увеличивая временные интервалы, потом они начали спать на разных полочках, и, наконец, Диндин начала выходить в уличный вольер, оставляя Катюшу на более продолжительное время. Конечно, первое время мы очень внимательно за ней наблюдали. И в первое время Катюша беспокоилась и искала маму. В это время киперы старались отвлекать и развлекать её», — отметила гендиректор.