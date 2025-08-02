Панда Катюша адаптировалась к самостоятельной жизни

МОСКВА, 2 авг — РИА Новости. Панда Катюша из Московского зоопарка адаптировалась к самостоятельной жизни, она замечательно ест бамбук, ходит на тренинги, развлекается с игрушками и гуляет, сообщила в интервью РИА Новости генеральный директор учреждения Светлана Акулова.
В конце апреля панда Катюша из Московского зоопарка начала жить отдельно от мамы Диндин, поскольку самка стала проявлять первые признаки борьбы за территорию.
«Катюша — хотя еще и детеныш, но уже достаточно взрослая панда. Она прекрасно адаптировалась к самостоятельной жизни. С первого дня, с момента рождения Катюши, Диндин трепетно заботилась о ней, кормила молоком по первому требованию, учила ее осторожности и всем необходимым навыкам, среди которых лазанье и группировка при падении. Именно Диндин своим личным примером приучила дочку есть бамбук», — рассказала Акулова.
По ее словам, к моменту отделения у Катюши в рационе уже присутствовали взрослые корма. Да и к взрослой жизни мама Диндин готовила дочку постоянно.
«Сначала оставляла ее на короткий период, увеличивая временные интервалы, потом они начали спать на разных полочках, и, наконец, Диндин начала выходить в уличный вольер, оставляя Катюшу на более продолжительное время. Конечно, первое время мы очень внимательно за ней наблюдали. И в первое время Катюша беспокоилась и искала маму. В это время киперы старались отвлекать и развлекать её», — отметила гендиректор.
Она добавила, что в течение недели Катюша успокоилась, у неё улучшился аппетит и нормализовался распорядок дня.
«Сейчас Катюша демонстрирует прекрасную самостоятельность: замечательно ест бамбук, ходит на тренинги, развлекается с игрушками и гуляет, наслаждается самостоятельной жизнью», — рассказала Акулова.