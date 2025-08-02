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Женские «Крылья Советов» уступили «Спартаку» и вылетели из Кубка России

В субботу самарские футболистки проиграли москвичкам в четвертьфинале с минимальным счетом 0:1 (6+).

В субботу самарские футболистки проиграли москвичкам в четвертьфинале с минимальным счетом 0:1 (6+).

Женские «Крылья» могли выйти вперед под занавес первого тайма. На 48-й минуте голкипер «красно-белых» Елизавета Щербакова неудачно вынесла мяч из штрафной, но София Шишкина не смогла попасть в пустые ворота с близкого расстояния.

Зато «Спартак» свой шанс использовал на 86-й. Победу москвичкам принесла Лина Якупова — добила после удара Тияны Филипович.

На днях молодежка «Крыльев Советов» проиграла «Ахмату» в 17 туре МФЛ — 1:2 (6+).

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