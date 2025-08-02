«Газета.Ru» изучала, как в центре Москвы новое поколение неформалов бегает от полиции и дерется с инвалидами

В улочках Китай-города могут заплутать даже завсегдатаи, и в нужный двор мы сворачиваем только с третьего раза. Неожиданно я понимаю, что знаю этот уголок — мы отдыхали тут с друзьями, когда я еще училась в университете. Хорошо помню эти вечно пустые детские площадки на холме, где не было никого, кроме нас, помню, как осенью над ними мрачно чернели окна «заброшки», а мы ежились на ветру с пластиковыми стаканчиками в руках и болтали, как весело было бы туда залезть (но, кажется, так этого и не сделали), помню, как к ночи всегда бежали наперегонки к последнему поезду метро, ведь денег на такси ни у кого не водилось. Теперь тут все иначе. Площадки даже днем заполнены кучей нестандартного народа, все выглядит как-то посветлее и поновее, разве что вечная заброшка никуда не делась.