В госпитале имени Вишневского наградили участников СВО

«Одним из приоритетных направлений деятельности Минобороны России является социальная поддержка участников СВО и членов их семей, решение вопросов реабилитации и дальнейшего прохождения военной службы тех, кто получил ранения. Для этого в госпитале созданы реабилитационно-образовательные центры, в которых наряду с лечением и протезированием вам предоставлена возможность пройти обучение и подготовку на новую специальность, чтобы по окончании лечения вы могли встать в строй и продолжить военную службу уже на новых воинских должностях», — сказал он.