Министр ЖКХ сказал про рост обращений белорусов в службу 115 по ремонту дорог

Министр жилищно-коммунального хозяйства Геннадий Трубило перед заседанием профильной коллегии в Гродно сказал про рост обращений белорусов в службу 115 по ремонту дорог, пишет БелТА.
Трубило заметил, как каждый месяц проходят коллегии Министерства ЖКХ. На них рассматриваются проблемы в работе службы 115 в каждом отдельном регионе и выявляются слабые точки.
— Мы сейчас видим, пошло увеличение обращений, касающихся ремонта асфальтового покрытия улично-дорожной сети в малых населенных пунктах, — отметил министр ЖКХ.
По словам Трубило, два года назад президент Беларуси обратил внимание на перспективные агрогородки. Он заметил, что было поручение решить вопрос с твердым покрытием в агрогородках, разработана программа.
— И когда люди видят, что в одном агрогородке уже выполняется ямочный ремонт, выполняется асфальтирование, устройство нового дорожного полотна, они обращаются: а когда же у нас, — пояснил министр жилищно-коммунального хозяйства Беларуси.
Геннадий Трубило уточнил, что указанный план расписан на семь лет. Он отметил, что в перспективных агрогородках, задействованных в этой системе, в течение семи лет будет уложено твердое покрытие на уличной дорожной сети.
Тем временем власти думают снести старые дома и предприятие под новые многоэтажки в Минске.
Кстати, Минтруда сказало, что делать белорусам, если их отзывают из отпуска.
Кроме того, мы собрали график отключения горячей воды в Минске в августе 2025: полный список адресов, даты отключения.