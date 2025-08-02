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Министр ЖКХ сказал про рост обращений белорусов в службу 115 по ремонту дорог

Министр ЖКХ сказал, что белорусы стали чаще обращаться в службу 115 по ремонту дорог.

Источник: Комсомольская правда

Министр жилищно-коммунального хозяйства Геннадий Трубило перед заседанием профильной коллегии в Гродно сказал про рост обращений белорусов в службу 115 по ремонту дорог, пишет БелТА.

Трубило заметил, как каждый месяц проходят коллегии Министерства ЖКХ. На них рассматриваются проблемы в работе службы 115 в каждом отдельном регионе и выявляются слабые точки.

— Мы сейчас видим, пошло увеличение обращений, касающихся ремонта асфальтового покрытия улично-дорожной сети в малых населенных пунктах, — отметил министр ЖКХ.

По словам Трубило, два года назад президент Беларуси обратил внимание на перспективные агрогородки. Он заметил, что было поручение решить вопрос с твердым покрытием в агрогородках, разработана программа.

— И когда люди видят, что в одном агрогородке уже выполняется ямочный ремонт, выполняется асфальтирование, устройство нового дорожного полотна, они обращаются: а когда же у нас, — пояснил министр жилищно-коммунального хозяйства Беларуси.

Геннадий Трубило уточнил, что указанный план расписан на семь лет. Он отметил, что в перспективных агрогородках, задействованных в этой системе, в течение семи лет будет уложено твердое покрытие на уличной дорожной сети.

Тем временем власти думают снести старые дома и предприятие под новые многоэтажки в Минске.

Кстати, Минтруда сказало, что делать белорусам, если их отзывают из отпуска.

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