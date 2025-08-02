Неделя без мобильного интернета: сбои продолжаются в Красноярске

В Красноярске прошла неделя с момента начала сбоев в работе мобильного интернета, и часть города по-прежнему испытывает проблемы со связью.
Телеграм-канал «Проспект Мира» провел два опроса, чтобы выяснить текущее состояние связи в городе.
В первом опросе, в котором приняли участие более 1,9 тысячи пользователей, респонденты ответили на вопрос о наличии мобильного интернета. Результаты оказались следующими:
• 35% сообщили, что интернет восстановился,
• 47% отметили, что сбои продолжаются в отдельных местах и моменты,
• 18% заявили, что интернета нет вовсе.
Кроме того, в редакцию поступили сообщения о проблемах с интернетом в различных районах города. Наиболее серьезные сбои наблюдаются в Октябрьском, Железнодорожном и Ленинском районах.