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Неделя без мобильного интернета: сбои продолжаются в Красноярске

В Красноярске прошла неделя с момента начала сбоев в работе мобильного интернета, и часть города по-прежнему испытывает проблемы со связью.

В Красноярске прошла неделя с момента начала сбоев в работе мобильного интернета, и часть города по-прежнему испытывает проблемы со связью.

Телеграм-канал «Проспект Мира» провел два опроса, чтобы выяснить текущее состояние связи в городе.

В первом опросе, в котором приняли участие более 1,9 тысячи пользователей, респонденты ответили на вопрос о наличии мобильного интернета. Результаты оказались следующими:

• 35% сообщили, что интернет восстановился,

• 47% отметили, что сбои продолжаются в отдельных местах и моменты,

• 18% заявили, что интернета нет вовсе.

Кроме того, в редакцию поступили сообщения о проблемах с интернетом в различных районах города. Наиболее серьезные сбои наблюдаются в Октябрьском, Железнодорожном и Ленинском районах.