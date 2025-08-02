197 россиян застряли в аэропорту из-за поломки самолета

Как рассказала одна из туристок, борт, на котором они должны были лететь сломался, а второй занят на других рейсах. «Нас четверо, мы с детьми вынуждены снимать жилье в ожидании вылета. В Екатеринбург приехали из другого города, чтобы впервые детей на море свозить», — пожаловалась россиянка.