Теннисистка Ярослава Барташевич: Спорт полностью меняет характер

Теннисистка Ярослава Барташевич занимается профессиональным теннисом уже много лет. 29 июля она рассказала «Вечерней Москве», как ей удается сохранять бодрость духа с утра и до самого вечера.
Ярослава пришла в большой теннис еще будучи ребенком. Она с раннего возраста знает, что такое упорный труд и достижение нужного результата.
— В спорт меня привели родители. Они вложили очень много труда и сил, чтобы я заявила о себе как спортсменка, — отмечает Яра.
Девушка много лет выступала за Россию на различных мировых соревнованиях. Уже несколько лет ее имя звучит на крупных теннисных турнирах. Спортивная карьера девушки развивается очень активно. Ярослава признается, что соблюдает строгий режим даже несмотря на то, что постоянно находится в разъездах из-за тренировок и соревнований.
— Слежу за питанием, без спорта не остаюсь — даже в отпуске всегда даю себе силовые нагрузки и не расслабляюсь, — добавляет она.
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Самое сложное в большом теннисе — это, безусловно, конкуренция. Яра признается, что завести дружбу на корте практически невозможно. Однако большое количество соперников мотивирует девушку достигать новых высот и никогда не терять силу воли. Ни при каких обстоятельствах.
— Конечно, бывали моменты, когда неудачи расстраивали, загоняли в тупик. Но когда посвящаешь спорту всю жизнь, видишь, сколько сил вложено, — невозможно все взять и бросить, — добавляет она. — Поэтому собираешься с духом и работаешь еще упорнее.
Теннисистка уверена, что в городе созданы все условия для комфортных занятий спортом, и призывает москвичей посещать спортивные секции и мероприятия.
— В Москве такой ритм жизни, что сложно найти время на спорт. Но как только втягиваешься в занятия, невозможно уже представить себя без него. Я убеждена, что спорт — это лучшее, что случилось в моей жизни, — подчеркивает она.
Тренировки Яры длятся от двух до четырех часов — в зависимости от того, к каким соревнованиям она готовится в данный момент. Она практически не испытывает усталости. Объясняет это тем, что спорт для нее не работа, а образ жизни.
— Спорт полностью меняет характер, заставляет на многие вещи смотреть иначе. Физически ты становишься более выносливым, тело меняется. Например для меня уже давно нет проблемы проходить большие расстояния пешком. Это очень здорово, — рассказывает она.
Ярослава живет в Центральном округе Москвы и отмечает, что раньше найти тренировочную площадку было большой проблемой. Но сейчас с каждым годом становится все больше кортов, где можно начать свой путь вместе с приглашенным тренером.
— Когда выходной — отправляюсь на разминку с утра на площадку у дома. Всем советую, это заряжает на весь день и придает ясности уму. Еще люблю плавание — оно помогает расслабиться и снять усталость, — говорит Яра.
ДОСЬЕ.
Ярослава Иннокентьевна Барташевич родилась 29 марта 2005 года в Москве. В профессиональной среде с 2022 года. Лучшее место в карьере — 498-е по всему миру. Теннисистка играет в турнирах категории «взрослые». Победитель многих международных соревнований, в том числе узкопрофильных. Тренерами Ярославы являются Геллер Владимир Вячеславович и Курбатов Олег Владимирович. В свободное время Ярослава любит гулять по территории Парка Горького, Музеона, по улицам Малая Ордынка и Большая Никитская. Обожает путешествовать вместе со своей семьей.
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