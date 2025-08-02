Старинную медресе отреставрируют в Казани

Этот архитектурный памятник был возведён на средства купеческой семьи Арсаевых около 1825 года и впоследствии стал местом расположения старометодного медресе, известного под разными названиями — Арсаевское, Айтугановское и Мустакимовское. В его стенах получали образование выдающиеся татарские просветители: историк Газиз Губайдуллин, драматург Галиаскар Камал и поэт Габдрахман Сунгати.