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Старинную медресе отреставрируют в Казани

В Казани началась реставрация исторического здания медресе «Халидия» по адресу ул. Фатыха Карима, 21.

Источник: Аргументы и факты

По информации Духовного управления мусульман республики, сооружение передано в пользование «Голубой мечети» сроком на 50 лет. Сейчас строители демонтируют пришедшие в негодность деревянные конструкции, а в перспективе объект планируется восстановить в первоначальном облике.

Этот архитектурный памятник был возведён на средства купеческой семьи Арсаевых около 1825 года и впоследствии стал местом расположения старометодного медресе, известного под разными названиями — Арсаевское, Айтугановское и Мустакимовское. В его стенах получали образование выдающиеся татарские просветители: историк Газиз Губайдуллин, драматург Галиаскар Камал и поэт Габдрахман Сунгати.

В 1890-х годах учебное заведение перебазировалось в новое помещение, а данное здание было законсервировано и на протяжении более века ожидало реставрационных работ, которые наконец начались в текущем году.