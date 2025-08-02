Жара, шквал, гроза: в Астане, Алматы и 17 областях объявили штормовое предупреждение

На севере, востоке, юге Восточно-Казахстанской области ожидается сильный дождь, днем град, шквал. По области ожидается гроза. Ветер юго-западный с переходом на северо-западный, на севере, востоке, юге области 15−20, порывы 23−28 м/с. На востоке, западе, в центре области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность. В Усть-Каменогорске ожидаются временами сильный дождь, гроза, днем град. Ветер юго-западный с переходом на северо-западный, утром и днем порывы 15−20 м/с.