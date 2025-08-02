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Жара, шквал, гроза: в Астане, Алматы и 17 областях объявили штормовое предупреждение

В Астане, Алматы и 17 областях Казахстана на 3 августа объявили штормовое предупреждение, сообщает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу «Казгидромет».

Сейчас в Ричмонде: +24° 7 м/с 65% 763 мм рт. ст. +26°
Источник: Zakon.kz

На юге, в горных районах Алматинской области временами ожидается гроза. Ветер западный, северо-западный, на юге, в горных районах области порывы 18−23 м/с. Сохраняется чрезвычайная пожарная опасность. В Конаеве днем ожидается гроза. Ветер западный, северо-западный, временами порывы 18−23 м/с. Сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

В Алматы днем ожидается гроза. Ветер северо-западный, временами порывы 18−23 м/с. Сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

Днем на западе, юге, в центре Мангистауской области ожидается пыльная буря. Ветер юго-восточный, днем на западе, юге, в центре области 15−20 м/с. Днем ожидается сильная жара 38−40 градусов. На северо-востоке области ожидается высокая пожарная опасность, на западе, юге, в центре области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность. В Актау сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

Днем на западе, юге Актюбинской области ожидается сильная жара 35 градусов. На юге области сохранится чрезвычайная пожарная опасность.

В Атырауской области ожидается ветер юго-восточный, днем на севере области порывы 15−20 м/с. Днем по области ожидается сильная жара 35−39 градусов. На севере, востоке, юге области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность. В Атырау днем ожидается сильная жара 36−38 градусов. Ожидается чрезвычайная пожарная опасность.

Ночью в горных районах Жамбылской области ожидается гроза, днем на юге, востоке, в горных районах области гроза, град. Ветер северо-восточный, в горных районах области 15−20 м/с. На севере, западе, востоке области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

Ночью на севере, востоке Акмолинской области ожидается гроза. Ночью и утром на западе, юге, востоке области ожидается туман. Ветер северный, северо-восточный, днем на севере, востоке области порывы 15−20 м/с.

В Астане ночью ожидается гроза. Ночью и утром ожидается туман.

В Кызылординской области ожидается ветер северный, днем на севере, в центре области порывы 15−20 м/с. В южной половине области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность. В Кызылорде сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

Днем в горных районах Туркестанской области ожидается гроза. Ветер северо-западный, днем в горных районах области 15−20 м/с. По области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность. В Шымкенте сохраняется чрезвычайная пожарная опасность. В Туркестане сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

На севере, юге, востоке Павлодарской области ожидается гроза. Ветер северо-западный, порывы 15−20 м/с. На севере области ожидается высокая пожарная опасность. В Павлодаре ночью и утром ожидается гроза. Ветер северо-западный, порывы 15−20 м/с.

На севере, востоке, юге Восточно-Казахстанской области ожидается сильный дождь, днем град, шквал. По области ожидается гроза. Ветер юго-западный с переходом на северо-западный, на севере, востоке, юге области 15−20, порывы 23−28 м/с. На востоке, западе, в центре области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность. В Усть-Каменогорске ожидаются временами сильный дождь, гроза, днем град. Ветер юго-западный с переходом на северо-западный, утром и днем порывы 15−20 м/с.

На востоке, юге, в центре области Абай ожидается сильный дождь, днем град, шквал. По области ожидается гроза. Ветер западный, северо-западный, на севере, юге, в центре области 15−20, порывы 23−28 м/с. По области сохраняется высокая пожарная опасность, на юге, в центре области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность. В Семее ожидается гроза, днем град. Ветер западный, северо-западный, порывы 17−22 м/с.

На западе, юге Западно-Казахстанской области ожидается гроза. Днем на юге, западе, в центре области ожидается сильная жара 35−37 градусов. На западе области сохраняется высокая пожарная опасность.

Ночью на севере, востоке, юге Карагандинской области ожидается гроза. Ночью и утром на севере области туман. Ветер северный, днем на севере, востоке области 15−20 м/с. На юге сохраняется чрезвычайная пожарная опасность. В Караганде ночью ожидается гроза.

В области Улытау ожидается ветер северный, северо-восточный, днем на севере, востоке области порывы 15−20 м/с. На юге области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

Ночью и утром на западе, севере Костанайской области ожидается туман. Ветер северный, северо-восточный, днем на юге области 15−20 м/с. На юге области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

Днем в горных районах области Жетысу ожидаются сильный дождь, град, шквал. На востоке, в центре, горных районах ожидается гроза. Ветер юго-западный, на востоке, в центре, горных районах области порывы 15−20, временами 23−28 м/с. Сохраняется чрезвычайная пожарная опасность. В Талдыкоргане утром и днем ожидается гроза. Ветер юго-западный, днем порывы 15−20 м/с.

На севере, востоке Северо-Казахстанской области ожидается гроза. Ночью и утром на юге, востоке области ожидается туман. Ветер северный, днем на севере, востоке, юге области порывы 15−20 м/с. В Петропавловске ветер северный, днем порывы 15−20 м/с.

Ранее специалисты РГП «Казгидромет» предоставили прогноз погоды по Астане, Алматы и Шымкенту на ближайшие три дня — с 3 по 5 августа 2025 года. Подробнее можно узнать здесь.