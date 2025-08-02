Кубань присоединилась к федеральному проекту «Императорский маршрут»

Об этом сообщил губернатор Кубани Вениамин Кондратьев.
Соглашение об этом сегодня было подписано в Марие-Магдалининском женском монастыре в Тимашевске с председателем наблюдательного совета Фонда «Елисаветинско-Сергиевское просветительское общество» Анной Громовой.
«Императорский маршрут» объединила уже более 30 регионов страны, связанные с Домом Романовых. Такие есть и в Краснодарском крае. Представители династии не раз посещали Кубань. В том числе обитель, в которой подписано соглашение, была построена по решению Николая I. В эти дни она отмечает 30-летие со дня возрождения.
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