Кубань присоединилась к федеральному проекту «Императорский маршрут»

«Императорский маршрут» объединила уже более 30 регионов страны, связанные с Домом Романовых. Такие есть и в Краснодарском крае. Представители династии не раз посещали Кубань. В том числе обитель, в которой подписано соглашение, была построена по решению Николая I. В эти дни она отмечает 30-летие со дня возрождения.