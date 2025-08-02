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«Осложняется течением реки и особенностями рельефа». Поисковые отряды 10 дней ищут пропавшего 22 июля белоруса на Западной Двине

Поисковые отряды 10 дней ищут мужчину, пропавшего на Западной Двине.

Источник: Комсомольская правда

Поисковые отряды 10 дней ищут мужчину, пропавшего на Западной Двине. Подробности пишет БелТА со ссылкой на ОСВОД.

В организации уточнили, что в Верхнедвинском районе и далее продолжают искать пропавшего без вести мужчину 1984 года рождения на реке Западная Двина. К поисковой операции были привлечены отряды «Зубр», «Витязь», сотрудники ОСВОД.

Работы, связанные с поисков, ведутся по заранее разработанному плану, который включает детальную разбивку территории на поисковые квадраты. Так, каждому квадрату была назначена отдельная группа. Подобное позволяет тщательно обследовать территорию, а также исключить повторные проверки. Указанный подход обеспечивает системность и ускоряет процесс.

«Поиск осложняется течением реки и особенностями рельефа», — уточнили в ОСВОД.

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