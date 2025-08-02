«Осложняется течением реки и особенностями рельефа». Поисковые отряды 10 дней ищут пропавшего 22 июля белоруса на Западной Двине

Поисковые отряды 10 дней ищут мужчину, пропавшего на Западной Двине. Подробности пишет БелТА со ссылкой на ОСВОД.
В организации уточнили, что в Верхнедвинском районе и далее продолжают искать пропавшего без вести мужчину 1984 года рождения на реке Западная Двина. К поисковой операции были привлечены отряды «Зубр», «Витязь», сотрудники ОСВОД.
Работы, связанные с поисков, ведутся по заранее разработанному плану, который включает детальную разбивку территории на поисковые квадраты. Так, каждому квадрату была назначена отдельная группа. Подобное позволяет тщательно обследовать территорию, а также исключить повторные проверки. Указанный подход обеспечивает системность и ускоряет процесс.
«Поиск осложняется течением реки и особенностями рельефа», — уточнили в ОСВОД.
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