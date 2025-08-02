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Волонтеры раздают воду автомобилистам в очереди к Крымскому мосту

На подъездах к Крымскому мосту в Краснодарском крае организовали выдачу воды.

Источник: © РИА Новости

СОЧИ, 2 авг — РИА Новости. Выдача бутилированной воды для автомобилистов организована в двух точках вдоль трассы со стороны Тамани на подъездах к Крымскому мосту, сообщает оперативный штаб Краснодарского края.

«По информации администрации Темрюкского района, вдоль трассы со стороны Тамани по направлению к Крымскому мосту организованы две точки, где водителям и пассажирам, ожидающим проезда, выдают бутилированную воду. Этим занимаются четыре волонтера», — говорится в сообщении.

Кроме того, на этом участке работают 11 биотуалетов, добавили в оперштабе Кубани.

По состоянию на 17.00 мск в очереди на ручной досмотр со стороны Тамани находится 915 автомобилей, а время ожидания составляет около трех часов, сообщает Telegram-канал инфоцентра.