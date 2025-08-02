Волонтеры раздают воду автомобилистам в очереди к Крымскому мосту

«По информации администрации Темрюкского района, вдоль трассы со стороны Тамани по направлению к Крымскому мосту организованы две точки, где водителям и пассажирам, ожидающим проезда, выдают бутилированную воду. Этим занимаются четыре волонтера», — говорится в сообщении.