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До 32 градусов прогреется воздух в Татарстане 3 августа

В воскресенье, 3 августа, жителям Татарстана прогнозируют жаркую погоду. Температуры воздуха в дневные часы будут колебаться от 27 до 32 градусов тепла.

Сейчас в Ричмонде: +27° 6 м/с 48% 763 мм рт. ст. +26°

Ночью столбик термометра не опустится ниже 15−20 градусов со знаком «+».

Согласно прогнозу Гидрометцентра РТ, местами пройдет кратковременный дождь с грозой и усилениями ветра до 20 метров в секунду.