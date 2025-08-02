До 32 градусов прогреется воздух в Татарстане 3 августа

Ночью столбик термометра не опустится ниже 15−20 градусов со знаком «+».
Согласно прогнозу Гидрометцентра РТ, местами пройдет кратковременный дождь с грозой и усилениями ветра до 20 метров в секунду.
В воскресенье, 3 августа, жителям Татарстана прогнозируют жаркую погоду. Температуры воздуха в дневные часы будут колебаться от 27 до 32 градусов тепла.
Ночью столбик термометра не опустится ниже 15−20 градусов со знаком «+».
Согласно прогнозу Гидрометцентра РТ, местами пройдет кратковременный дождь с грозой и усилениями ветра до 20 метров в секунду.