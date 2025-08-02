Молдаване в Канаде: «В Молдове только вышел — трижды поздоровался, а здесь у тебя нет друзей, все цифровое, это бьет по психике»

Но не только в асфальте дело. Молдова, по его словам, выигрывает в социальном укладе: «У нас люди живут сплоченнее. Вышел — трижды поздоровался. Здесь же ты едешь на машине, работаешь, заходишь в магазин — и домой. Всё. Очень изолированная система». Особенно тяжело адаптироваться одиноким людям. «Ты здесь — и у тебя нет друзей, нет социальной сети, всё цифровое. Это бьёт по психике».