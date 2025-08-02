Молдаване в Канаде: «В Молдове только вышел — трижды поздоровался, а здесь у тебя нет друзей, все цифровое, это бьет по психике»

Разговор с послом Республики Молдова в Канаде Сергеем Одайником состоялся в рамках большого выпуска про Оттаву, который недавно опубликовал на своем Youtube-канале молдавский блогер Вова Карманов.
Несмотря на статус одного из самых успешных государств мира, Канада сталкивается с теми же проблемами, что и Молдова. Например — дороги. «Я почувствовал себя как дома», — начал разговор блогер, имея в виду канадские ямы и заплатки. Виной всему — экстремальные перепады температур и дороговизна содержания инфраструктуры при малой плотности населения. «Канада огромная, но людей мало. Тянуть телефонный кабель к одному хутору — 100 километров. То же с дорогами, то же с рельсами».
Но не только в асфальте дело. Молдова, по его словам, выигрывает в социальном укладе: «У нас люди живут сплоченнее. Вышел — трижды поздоровался. Здесь же ты едешь на машине, работаешь, заходишь в магазин — и домой. Всё. Очень изолированная система». Особенно тяжело адаптироваться одиноким людям. «Ты здесь — и у тебя нет друзей, нет социальной сети, всё цифровое. Это бьёт по психике».
Зато канадское образование для детей — предмет восхищения. «В начальной школе почти нет домашних заданий. Ребёнку дают время быть ребёнком. Игра, отдых — это важно. В Молдове с этим сложнее», — отметил Сергей, дети которого ходят в канадскую школу.
Посол также отметил успехи молдавской диаспоры в Канаде. «Наши — это не только строители. Среди молдаван здесь есть инженеры, врачи, юристы, преподаватели. Это полноценные, квалифицированные кадры». По его словам, выходцы из Молдовы хорошо вписываются в местное общество и даже делают вино в Ниагаре. «Да, здесь растёт виноград, и молдаване делают отличное вино. Есть такие и в Ниагаре, и в других регионах».
Однако одна из самых болезненных тем — возвращение домой тел умерших. «Вопрос перевозки тела — частый. Мы поддерживаем связь с семьями. Иногда человека хоронят в Канаде, иногда просят отправить домой. Это не просто “бюрократия” — это трагедии, которые случаются почти каждый день».
Говоря о различиях между Квебеком и англоязычной Канадой, Сергей Одайник подчёркивает: «Да, тут разные системы права, законы, языки. Но удивительно, как они научились не воевать из-за языка. Мы в Молдове тоже к этому идём. Идёт “притирка”, люди стали понимать, что конфликты на почве языка — это из прошлого. Сейчас XXI век».
По словам самого блогера, «То что из Молдовы уезжают люди это большая трагедия для страны, но и возвращаясь каждый из них приносит в Молдову что-то новое, что он подсмотрел и чему научился за границей».
Канада же впитывает мультикультурность через мигрантов. «Люди тут хорошие. Вежливые. Не пластиково, как в США. И сама Канада — это не просто страна, это ткань, сотканная из разных культур. Каждый вносит своё. В этом её сила», — подытожил посол Республики Молдова.