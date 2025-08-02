159 участников СВО и членов их семей зачислили в ННГУ

«В этом году ещё несколько тысяч молодых людей станут частью Национального исследовательского Нижегородского государственного университета, которому совсем скоро исполнится 110 лет. Университет сегодня — это большая семья преподавателей, студентов, учёных, мыслителей, исследователей, творцов. Это путь, где каждый день — вызов, каждая лекция — шанс стать лучше, каждая идея — возможность изменить мир», — подчеркнул ректор ННГУ.