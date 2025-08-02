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159 участников СВО и членов их семей зачислили в ННГУ

На приоритетном этапе в университет зачислены 377 человек.

Источник: предоставлено пресс-службой ННГУ

159 участников СВО и членов их семей зачислены в ННГУ по отдельной квоте. Об этом сообщает пресс-служба ННГУ имени Лобачевского.

В ННГУ имени Лобачевского прошло подписание первых приказов о зачислении студентов на бюджетные места бакалавриата и специалитета. На приоритетном этапе в университет зачислены 377 человек.

Из них в рамках отдельной квоты для участников СВО и членов их семей зачислено 159 человек. Среди победителей и призёров школьных олимпиад, поступающих без вступительных испытаний, зачислено 35 человек. По целевым направлениям зачислено 70 человек.

Ректор Университета Лобачевского Олег Трофимов отметил, что первые зачисления -волнительный момент для приёмной комиссии и всего вуза в целом, и пожелал удачи первокурсникам.

«В этом году ещё несколько тысяч молодых людей станут частью Национального исследовательского Нижегородского государственного университета, которому совсем скоро исполнится 110 лет. Университет сегодня — это большая семья преподавателей, студентов, учёных, мыслителей, исследователей, творцов. Это путь, где каждый день — вызов, каждая лекция — шанс стать лучше, каждая идея — возможность изменить мир», — подчеркнул ректор ННГУ.

Ранее на сайте pravda-nn.ru сообщили, что дипломы первым выпускникам направления «Лечебное дело» вручили в ННГУ.