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В Петербурге в тяжёлом состоянии госпитализирован актёр Иван Краско

Народный артист России 94-летний Иван Краско находится в больнице в Петербурге в тяжёлом состоянии. Эту информацию «Фонтанке» 2 августа подтвердил концертный директор актера Вячеслав Смородинов.

Ивана Краско увезли в реанимацию с дачи в Ленобласти, где за ним ухаживали дети. По словам Смородинова, перед госпитализацией артист стал отказываться от еды и воды.

Большая часть жизни артиста театра и кино связана с театром им. В. Ф. Комиссаржевской, в котором Иван Краско служит более полувека и сыграл порядка сотни ролей. В театре отмечают, что спектакли с его участием — это глубокий зрительский восторг и воспоминание на долгие годы. Сейчас артист выходит на сцену в спектакле «Я вернулся в мой город…» Его ставили в июле, в афише на ближайшие месяцы этого спектакля нет.