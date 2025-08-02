В Петербурге в тяжёлом состоянии госпитализирован актёр Иван Краско

Большая часть жизни артиста театра и кино связана с театром им. В. Ф. Комиссаржевской, в котором Иван Краско служит более полувека и сыграл порядка сотни ролей. В театре отмечают, что спектакли с его участием — это глубокий зрительский восторг и воспоминание на долгие годы. Сейчас артист выходит на сцену в спектакле «Я вернулся в мой город…» Его ставили в июле, в афише на ближайшие месяцы этого спектакля нет.