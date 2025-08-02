Дорожники приступили к ремонту на трассе «Санкт-Петербург — Ручьи» в Ленобласти

Одновременно с этим в том же Ломоносовском районе продолжаются работы на другой дороге: Анташи — Ропша — Красное Село. На участках от деревни Анташи до Дятлиц и от Ропши до Яльгелево и далее полностью завершено фрезерование и практически полностью уложен первый слой асфальта, уточнили в региональном правительстве.