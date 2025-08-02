«Портрет» самых распространенных недугов: как правильно ухаживать за огурцами

Момент следующий, опять-таки связанный с влагой. Загущенные и плохо проветриваемые посадки огурцов вряд ли обрадуют вас хорошим урожаем, причем вне зависимости от того, идет ли речь о посадках тепличных или открытом грунте. Так что если есть возможность, огурцы лучше подвязать — так они будут находиться «на свободе». Впрочем, и тут есть «но»: на сквозняк, устроенный вами в теплице из самых лучших побуждений, огурцы могут отреагировать как натуральные капризули, да еще и завянут! Тем не менее подход к ним найти можно (и нужно!). Растения очень любят, когда на земле вокруг них оказывается скошенная трава, предварительно «заквашенная» в черном мешке или другой закрытой емкости. Огурцы так получают и защиту от болезней, и мощную подкормку.