Коробченко назвал Казань авиационной столицей России

«Казань — главная авиационная столица России. В городе с 1940-х годов выпускает авиацию. Только во время Великой Отечественной войны мы выпустили 20 тыс. бомбардировщиков, которые освобождали нашу страну», — заявил он.
Коробченко добавил, что и по сей день в Казани ведется активная работа по производству и усовершенствованию отечественной авиации.
«Огромное достояние всей страны — Казанский авиационный завод, который производит самые лучшие самолеты. И сейчас там идет большая реконструкция. Казанский вертолетный завод производит лучшие в мире вертолеты», — подчеркнул министр.
Он отметил, что в Казани также есть множество предприятий, производящих беспилотники.
Без научной базы не сможет существовать ни одна отрасль промышленности. И КАИ — это «сердце» всей авиационной науки.