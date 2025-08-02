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Коробченко назвал Казань авиационной столицей России

Казань является главной авиационной столицей России. Такими словами поприветствовал гостей авиационного праздника «Я выбираю небо» министр промышленности и торговли Татарстана Олег Коробченко.

«Казань — главная авиационная столица России. В городе с 1940-х годов выпускает авиацию. Только во время Великой Отечественной войны мы выпустили 20 тыс. бомбардировщиков, которые освобождали нашу страну», — заявил он.

Коробченко добавил, что и по сей день в Казани ведется активная работа по производству и усовершенствованию отечественной авиации.

«Огромное достояние всей страны — Казанский авиационный завод, который производит самые лучшие самолеты. И сейчас там идет большая реконструкция. Казанский вертолетный завод производит лучшие в мире вертолеты», — подчеркнул министр.

Он отметил, что в Казани также есть множество предприятий, производящих беспилотники.

Без научной базы не сможет существовать ни одна отрасль промышленности. И КАИ — это «сердце» всей авиационной науки.

заключил Коробченко