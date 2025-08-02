В матче «Ростов» — «Крылья Советов» третьего тура РПЛ забит первый гол

В матче между ФК «Ростов» и «Крылья Советов» в рамках третьего тура РПЛ забит первый гол. На 11-й минуте счет на домашнем поле «желто-синих» на стадионе «Ростов Арена» открыли гости.
Самарцы открыли счет уже на старте матча благодаря точному удару Вадима Ракова. Атака началась с мощного выбивания мяча Сергеем Песьяковым из собственной штрафной площади. Снаряд достиг левого фланга, где Андрей Лангович не смог перехватить передачу на Кирилла Печенина.
Полузащитник ворвался в штрафную и сделал точный прострел на Ракова. Нападающий с ходу, вторым касанием, отправил мяч в сетку ворот Рустама Ятимова.
Счет на табло показывает 0:1 в пользу гостей.
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