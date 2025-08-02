Ричмонд
+24°
облачно с прояснениями
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Хабиров поздравил десантников из Башкирии с 95-летием ВДВ

Глава Башкирии поздравил ветеранов ВДВ с 95-летием десанта.

Источник: Комсомольская правда

Сегодня, 2 августа, вся наша страна отмечает День ВДВ. В Башкирии центром масштабного празднования 95-летия со дня создания воздушно-десантных войск стал парк «Патриот» в Чишминском районе республики. Праздничные, памятные и торжественные мероприятия для ветеранов и их семей завершилось выступлением знаменитой группы «Голубые береты».

Сегодня в парке «Патриот» в торжественной обстановке открыли памятник Герою России Максиму Серафимову. А затем прошел праздничный концерт для ветеранов ВДВ, на который пришли сотни патриотов со всей республики.

— Честно говоря, не ожидали, что сегодня здесь будет так много гостей. Рад, что праздник — не только в честь Дня ВДВ, но и всех наших воинов-защитников — удался на славу. Всех поздравляю! — написал в своих соцсетях побывавший на празднике глава Башкирии Радий Хабиров.

Обсудить эту новость и высказать свое мнение вы можете в нашем Telegram. Также не забудьте подписаться на нас во Вконтакте и Одноклассниках.