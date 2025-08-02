Хабиров поздравил десантников из Башкирии с 95-летием ВДВ

Сегодня, 2 августа, вся наша страна отмечает День ВДВ. В Башкирии центром масштабного празднования 95-летия со дня создания воздушно-десантных войск стал парк «Патриот» в Чишминском районе республики. Праздничные, памятные и торжественные мероприятия для ветеранов и их семей завершилось выступлением знаменитой группы «Голубые береты».
Сегодня в парке «Патриот» в торжественной обстановке открыли памятник Герою России Максиму Серафимову. А затем прошел праздничный концерт для ветеранов ВДВ, на который пришли сотни патриотов со всей республики.
— Честно говоря, не ожидали, что сегодня здесь будет так много гостей. Рад, что праздник — не только в честь Дня ВДВ, но и всех наших воинов-защитников — удался на славу. Всех поздравляю! — написал в своих соцсетях побывавший на празднике глава Башкирии Радий Хабиров.
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