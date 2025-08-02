Хабиров поздравил десантников из Башкирии с 95-летием ВДВ

— Честно говоря, не ожидали, что сегодня здесь будет так много гостей. Рад, что праздник — не только в честь Дня ВДВ, но и всех наших воинов-защитников — удался на славу. Всех поздравляю! — написал в своих соцсетях побывавший на празднике глава Башкирии Радий Хабиров.