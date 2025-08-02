Санслужба отреагировала на видео с мухами на выпечке в одном из магазинов Минска. Подробности приводит агентство «Минск-Новости».
В сети минчане сняли видео в магазине «Хит», расположенного на улице Янки Лучины в Минске, с мухами на выпечке. В сети пользователи стали интересоваться, что можно сделать, чтобы мух не было.
«Покупатели входят и выходят, открываются двери, мухи залетают постоянно. Пара-тройка липких лент не спасет положение», — высказала мнение одна из минчанок.
Еще одна из пользовательниц предложила обернуть продукцию пищевой пленкой. Указанным видео заинтересовались сотрудники Центра гигиены и эпидемиологии Ленинского района и пришли с проверкой в указанный магазин.
В санслужбе уточнили, что, согласно результатам проведенной проверки в магазине «Хит», был подтвержден факт наличия мух на хлебобулочной продукции.
«В отношении ответственного должностного лица начат административный процесс», — отметили в организации.
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