В парке 300-летия — большой праздник в честь дня ВДВ. Посмотрите, что там происходит

Празднование Дня ВДВ началось еще накануне с автопробега, посвященного памяти десантников, погибших в годы Великой Отечественной, СВО и других боевых действий.
После этого были торжественные возложения цветов на Смоленском кладбище, у мемориальной доски изобретателю парашюта Евгению Котельникову на Васильевском острове и памятнику 6-й парашютно-десантной роты в Невском районе. 1 августа также прошел концерт «Крылатая пехота» в БКЗ «Октябрьский».
2 августа в сквере имени генерала Маргелова прошла встреча ветеранов ВДВ с губернатором и другими представителями городского правительства и парламента. Они возложили цветы к памятнику и слушали игру военного духового оркестра.
Было и торжественное шествие ветеранов ВДВ от Дворцовой площади до Марсова поля по Миллионной улице.