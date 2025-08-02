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В парке 300-летия — большой праздник в честь дня ВДВ. Посмотрите, что там происходит

Петербург 2 августа празднует День ВДВ на широкую ногу. Основным центром притяжения стал парк 300-летия Петербурга. Здесь и показательные прыжки с парашютом из вертолёта Ми-8, полевая кухня, спортивные развлечения, условия для отдыха всей семьей. За всем этим наблюдал фотокорреспондент «Фонтанки».

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Празднование Дня ВДВ началось еще накануне с автопробега, посвященного памяти десантников, погибших в годы Великой Отечественной, СВО и других боевых действий.

После этого были торжественные возложения цветов на Смоленском кладбище, у мемориальной доски изобретателю парашюта Евгению Котельникову на Васильевском острове и памятнику 6-й парашютно-десантной роты в Невском районе. 1 августа также прошел концерт «Крылатая пехота» в БКЗ «Октябрьский».

2 августа в сквере имени генерала Маргелова прошла встреча ветеранов ВДВ с губернатором и другими представителями городского правительства и парламента. Они возложили цветы к памятнику и слушали игру военного духового оркестра.

Было и торжественное шествие ветеранов ВДВ от Дворцовой площади до Марсова поля по Миллионной улице.