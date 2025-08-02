В парке 300-летия — большой праздник в честь дня ВДВ. Посмотрите, что там происходит

Петербург 2 августа празднует День ВДВ на широкую ногу. Основным центром притяжения стал парк 300-летия Петербурга. Здесь и показательные прыжки с парашютом из вертолёта Ми-8, полевая кухня, спортивные развлечения, условия для отдыха всей семьей. За всем этим наблюдал фотокорреспондент «Фонтанки».