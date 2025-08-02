Минчанин нашел чужую банковскую карту и потратил более Br600, возбуждено уголовное дело

В Заводское РУВД Минска обратился 59-летний минчанин, который сообщил, что с его банковской карты были списаны денежные средства в размере Br616. В результате расследования милиционеры установили, что чужой картой воспользовался 46-летний неработающий житель столицы. Он нашел кредитку возле подъезда своего дома и решил потратить чужие деньги на личные нужды, купив продукты, кружку, туалетную бумагу, пасту и щетку. Покупки совершал в несколько заходов, чтобы не вводить PIN-код. В итоге в отношении нарушителя возбуждено уголовное дело за кражу.