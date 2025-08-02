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Минчанин нашел чужую банковскую карту и потратил более Br600, возбуждено уголовное дело

Он нашел кредитку возле подъезда своего дома и решил потратить чужие деньги на личные нужды, купив продукты, кружку, туалетную бумагу, пасту и щетку. Покупки совершал в несколько заходов, чтобы не вводить PIN-код. В итоге в отношении нарушителя возбуждено уголовное дело за кражу.

2 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Неработающий минчанин воспользовался чужой банковской картой и понесет наказание. Об этом сообщили БЕЛТА в ГУВД Мингорисполкома.

В Заводское РУВД Минска обратился 59-летний минчанин, который сообщил, что с его банковской карты были списаны денежные средства в размере Br616. В результате расследования милиционеры установили, что чужой картой воспользовался 46-летний неработающий житель столицы. Он нашел кредитку возле подъезда своего дома и решил потратить чужие деньги на личные нужды, купив продукты, кружку, туалетную бумагу, пасту и щетку. Покупки совершал в несколько заходов, чтобы не вводить PIN-код. В итоге в отношении нарушителя возбуждено уголовное дело за кражу.

Милиция напоминает, что если вы нашли чужую карточку — отнесите ее в банк. Не оставляйте чужое платежное средство ждать хозяина на видном месте, а тем более не совершайте с его помощью покупки — это уголовно наказуемое деяние. -0-