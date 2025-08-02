В Грозном построят отходоперерабатывающий комплекс

«Выделить в 2025 году Минприроды России из резервного фонда правительства Российской Федерации бюджетные ассигнования в размере 2500000 тысяч рублей на оказание разовой финансовой помощи в форме субсидии из федерального бюджета бюджету Чеченской Республики в целях софинансирования расходных обязательств Чеченской Республики, возникающих при реализации мер, связанных co строительством объекта “Строительство республиканского экологического отходоперерабатывающего комплекса “Технопарк” г. Грозный по переработке вторичных материалов на территории Чеченской Республики”, — говорится в документе.