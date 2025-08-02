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Воронеж отметил День ВДВ церемонией у памятника «Родина ВДВ»

В Воронеже состоялась церемония возложения венков к памятнику «Воронеж — родина ВДВ», приуроченная ко Дню воздушно-десантных войск.

Источник: Полиция Воронежской области

Как напомнили организаторы, именно под Воронежем в 1930 году впервые в истории было выполнено воздушное десантирование группы из 12 человек в рамках учений Московского военного округа.

В мероприятии приняли участие представители органов власти и силовых структур, в том числе заместитель начальника ГУ МВД России по Воронежской области полковник полиции Владимир Корчагин. Присутствовали также курсанты учебных заведений, духовенство, ветераны и общественные деятели. После минуты молчания церемония завершилась торжественным маршем роты почетного караула.