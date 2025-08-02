В Самаре почтили память десантников в День ВДВ

В субботу, 2 августа, в Самаре отметили День воздушно-десантных войск. На площади Славы прошел торжественный митинг. В нем участвовали десантники, проходившие службу в «крылатой пехоте» в разное время. Об этом сообщили в городской администрации.
«Поздравляю ветеранов ВДВ, действующих военных, тех, кто проходил и проходит срочную службу в воздушно-десантных войсках. Здоровья, душевных сил, мудрости, стойкости и личного счастья», — сказал глава города Иван Носков.
Во время торжественного мероприятия десантники вспомнили своих боевых товарищей, почтили их память минутой молчания и возложили цветы к горельефу Скорбящей Родины-Матери. Помимо этого, церемония возложения цветов прошла на площади Памяти.
Ранее «КП-Самара» показала, как прошел День ВДВ в Самаре: прыжки с парашютом, песни «голубых беретов» и солдатская каша.