Цена жизни на публике: почему скандалы и горячие новости перестают быть инструментом пиара

— На Западе корпоративная этика давно стала иметь особую важность, как и толерантность к меньшинствам, социальная ответственность и так далее. У нас этот тренд тоже начинает набирать обороты, и репутация персонально сотрудника становится важна, если влияет на репутацию компании, — объясняет Юрий Нестеренко. — Последние десятилетия нам стала важна человекоцентричность — я бы это назвал так. Если раньше мы не знали людей, которые стоят за крупным брендом, то сейчас, наоборот, они выходят из тени, становясь публичными фигурами. Яркий тому пример — Татьяна Ким (Бакальчук), основательница известного онлайн-маркета. Несколько лет назад мы не знали, кто она, но потом, когда стали появляться негативные новости или критика ее действий, то ее молчание стало прямо влиять на компанию. Поэтому она стала публичным лицом — теперь она вышла в информационное поле, и это положительно сказалось на бренде. Так, если раньше важнее была сама компания, то сейчас интересны люди, ею управляющие, — владельцы или топ-менеджеры. И эта тенденция будет развиваться.